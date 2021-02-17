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美單日五萬確診 變種病毒感染人數增

2021-02-17 列印
　　全球新冠肺炎確診病例昨日突破一億九百萬宗，超過二百四十萬人不治。在疫情最嚴重的美國，單日新增近五萬宗確診，累計二千八百三十一萬人受感染，四十八點五萬人死亡。全美的疫情近日有緩和跡象，單日新增確診回落至十萬宗以下，死亡病例也顯著下降，但受傳播力較強的變種新冠病毒感染人數有所增加，全美有四十一個州共出現逾一千宗變種病毒病例。但不少州份已放寬堂食限制，其中蒙大拿州與艾奧瓦州更放寬強制戴口罩的規定。

　　此外，內地新增十六宗確診，全屬境外輸入，當中一半來自廣東，其餘來自上海、陝西及四川等地。

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