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美股中段升71點

2021-02-17 列印
　　美股周一假期休市，昨晚開市之後，承接亞洲股市升勢，早段上升過百點。杜指中段報三一五三○點，升七十一點；納指則報一四一三八點，升四十三點。滙控美國預託證券價格見四十六點零三港元，升零點二八港元；騰訊則見七百五十點三七港元，升五點三七港元。

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