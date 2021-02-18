﻿兩大樂園重開 港人玩返夠本 戲院復畫 訂飛熱烈

第四波疫情緩和，政府放寬限聚令，多個娛樂處所拆牆鬆綁。香港迪士尼樂園今早十時起接受預約，周五起重開，讓市民入園遊玩，體驗華麗變身後的「奇妙夢想城堡」。海洋公園昨天接受預約，今天重開，為保持社交距離，接待客人減半。一直營運的昂坪360，今天安排「財神」向乘客派發朱古力金幣，並設有大抽獎遊戲。此外，戲院今日重新營業，購票反應熱烈。



香港迪士尼樂園表示，將於本周五重開，所有遊客需預約登記，官網在今早十時起接受預約；同時，旅客入園前要用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名及聯絡電話等資料。樂園指，「奇妙夢想城堡」擴建工程歷時四年，去年十一月竣工，開放約半個月後因應疫情而關閉。樂園希望旅客能親身感受「華麗變身」後的城堡，相信這是必選的打卡熱點。由於去年是樂園十五周年，園內商品店有特定紀念品售賣，而餐廳亦提供各式餐飲，都是特別的體驗。樂園又宣佈，香港居民專享「雙重慶祝」優惠，六百八十八元可入園兩次。樂園逢周二及四關閉，屆時會要求演藝人員每十四天接受一次檢測。



須網上預約



海洋公園宣佈今日重開，昨午五時起接受入園預約。所有訪客入園前均需掃描「安心出行」或登記個人資料，公園員工會定期接受檢測。海洋公園指，除三歲以下小童、六十五歲以上本港居民及殘疾人士外，所有訪客須在網上預約入園日期，公園整體及個別設施容量均降至不超過一半，所有劇場會隔行入座，以保持社交距離。



昂坪360指，由於纜車屬交通工具，早前並無關閉，為迎接農曆新年，昂坪今天會安排「財神」現場派發朱古力金幣，同時昂坪市集正舉行「牛」轉乾坤新春大抽獎，遊客在市集內任何商店或食肆消費一定數額，即可抽獎一次。



戲迷亦可重返銀色世界。英皇戲院表示，已推行一系列防疫措施，包括在旗下六家影院採用科技大學研發的長效智能抗病毒塗層及低敏殺菌搓手液，讓市民可安心觀賞影片。不少戲院今日部份電影場次反應熱烈，至少有四成座位已被選購。此外，按摩業代表亦稱已做足防疫措施，包括顧客入店前要使用安心出行等。