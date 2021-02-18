﻿染疫無業漢文員曾拜年﻿﻿70親友須隔離檢疫﻿

農曆新年假期結束，拜年活動觸發的疫情浮現。一名無業男子和一名文職人員確診新冠肺炎，由於兩人曾往親友家中拜年，合共七十名親友須隔離檢疫。



昨天本港新增十六宗確診病例，十二宗為本地感染，十宗源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，新增的確診者，曾於農曆新年期間外出拜年，其中一名三十四歲無業男，發病後兩天仍往元朗葡萄園拜年，近五十名密切接觸者須隔離檢疫；另一名於九龍啟德道工作的文職患者，新春期間曾探訪親友，其二十多名親友須隔離檢疫。張說，市民拜年時間一般較長，或無戴口罩，亦一同進食，有機會「產生（病毒）傳播」。



增16確診10源頭不明



源頭不明個案中，兩名廚房員工，包括荃灣海壩街都好燒臘茶餐廳一名廚師，其十一名同事要檢疫，另廣華街廣發商業中心一名廚房員工確診，其九名緊密接觸者要檢疫；另有食品廠員工、地盤及裝修工人等確診。而葵涌消防局群組再多一名職員及一名密切接觸者染疫，過去十四日曾逗留該消防局的人士要接受強檢。



另外，約有十宗初步陽性個案，包括圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）一名護理員，院內八十多名院友及員工須檢疫；居於大埔八八廣場的家庭主婦；天后御名軒一名接待員等。此外，油尖旺民政事務處昨聯同多個部門，到早前被納入強檢的尖沙嘴華源大廈及美麗都大廈，查核逾七百名住客，發現一百二十人未有檢測，各被罰款五千元。



再有兩名病人昨日離世，累計一百九十七人染疫死亡。



