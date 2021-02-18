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加設流動檢測站　開門前已現人龍

2021-02-18 列印
　　多個行業獲准今日起復業，上班族急於取得陰性檢測結果復工，他們逼爆全港十九間社區檢測中心。當局加設檢測名額及流動檢測站，部份檢測站昨日開門前已有長龍。

　　昨早設有流動檢測站的黃大仙睦鄰街遊樂場，未開門已有近百人排隊，有食肆員工憂慮如無檢測而無法上班，「冇工開就冇飯開」；而在尖沙嘴文化中心對出空地，當局為食肆員工安排流動採樣車。

　　食衞局副局長徐德義指，已增加二十二個臨時流動採樣站，其中十一個專為相關人士而設，今日會再增設四個採樣站，而樣本收集包每日會供應五萬個以上。他提醒相關人士只須在本月二十四日前完成檢測便可。

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