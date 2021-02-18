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醫護促接種有選擇權

2021-02-18 列印
　　公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨天指出，若科興疫苗率先供港，醫護人員變相沒有選擇，需要「半強迫」接種，對他們不公平，冀醫管局尊重醫護，容許選擇接種哪種疫苗。醫管局總行政經理庾慧玲昨天說，局方會提供疫苗的臨牀資料，及透過不同渠道鼓勵醫護接種疫苗。

　　民主黨批評科興疫苗未獲世衞批准，質疑當局為科興疫苗度身訂造使用標準。

　　被問到政府官員會否帶頭接種科興的疫苗，以增強市民信心，食物及衞生局副局長徐德義說他個人會配合政府的接種安排。當局亦會盡快尋求立法會財委會批出撥款，注入接種疫苗計劃的保障基金；食衞局提交文件建議撥款十億元，接種時為四十歲以下的死者預計可獲二百五十萬元保額，四十歲或以上死者則可獲二百萬元保額；而四十歲以下傷者預計可獲三百萬元保額。
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