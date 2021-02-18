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市民「加碼」懸賞緝數碼港毒狗兇手

2021-02-18 列印
市民「加碼」懸賞緝數碼港毒狗兇手
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　　西區數碼港近月發生至少五宗狗隻疑誤吞狀似「午餐肉」毒餌慘死，疑遭毒殺案件；繼早前有愛狗人士透過愛協提供十萬懸賞後，愛協再收到多名熱心市民提供懸賞，令該案懸賞增至四十二萬二千元。香港愛護動物協會前日在fb專頁透露，任何人如在今年十二月三十一日前向愛協舉報案件，因而令兇徒落網並被法庭定罪，將可獲得全數或按比例分配的賞額。

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