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素肉漢堡鈉含量 超牛肉漢堡兩成

2021-02-18 列印
素肉漢堡鈉含量 超牛肉漢堡兩成
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　　消委會化驗九十九款非預先包裝素菜樣本（見圖），發現新興的素肉漢堡包的鈉含量最高，每一百克平均有四百二十毫克鈉，較一般牛肉漢堡包高兩成，平均飽和脂肪含量亦最高。其中含較多脂肪的素菜，包括芋頭魚及粟米素魚塊，菠蘿素咕嚕肉及齋鹵味拼盤的含糖量則較高。

　　消委會提醒切勿以為所有素菜必屬健康食品，而不知節制，點餐時亦可要求分開上醬汁。

　　研究亦指，配合芋頭魚食用的酸甜汁，每一百克含有二百五十毫克鈉和十四克糖。消委會以兩人分享一餐包括粟米素魚塊、菠蘿素咕嚕肉及灼菜心為例，每人的鈉及總脂肪攝入量，已分別超過每日建議攝取量六成；一人享用素肉漢堡包、薯條及低糖汽水，亦會攝入近七成的每日鈉攝取量。

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