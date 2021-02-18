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美股中段跌29點

2021-02-18 列印
　　美國周三股市中段下挫，杜指報三一四九三點，跌二十九點；納指則報一三八八六點，跌一百六十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十六點二二港元，升零點一七港元；騰訊則見七百五十三點五五港元，跌三點九五港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百七十六點四美元，跌二十二點六美元；紐約期油則報每桶六十點二七美元，升零點二二美元。

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