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拜登：中國將為踐踏人權承擔後果

2021-02-18 列印
拜登：中國將為踐踏人權承擔後果
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　　美國總統拜登（見圖）表示，他上周與中國國家主席習近平通電話時，向對方表達美國對中國人權問題的關注，以及關注中國在香港、新疆和台灣問題上的情況。

　　拜登出席電視節目時表示，美國必須為人權發聲，表達美國的價值觀，而中國將會為踐踏人權的行為承擔後果。他指習近平明白不同國家的文化有不同規範，各國領袖都要遵從。拜登指，中國非常努力希望成為世界領袖，如中國繼續作出與基本人權背道而馳的行為，將更難成為領袖。

　　另外，彭博報道拜登新招攬的三名中國政策團隊成員，與特朗普政府時代強硬的對華態度一致，報道指新任命反映拜登政府的對華政策，不會回復到以往的和解時代。

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