  • 2021年2月18日 星期四
  • 21º
  • 56%
熱門： 愛民邨消委會氣炸鍋利是強制檢測

日報新聞 > 港聞

新入職公僕培訓 將添《國安法》內容

2021-02-18 列印
新入職公僕培訓 將添《國安法》內容
Previous Next

　　公務員事務局局長聶德權（見圖）昨日出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，指未來會加強公務員有關國家事務、《憲法》、《基本法》等的培訓，將為新入職公務員培訓加入有關《國安法》的內容，課程不設考試；計劃臨時選址為北角政府合署的公務員學院會於今年內成立。

　　他強調當局一直嚴肅跟進反修例事件中參與非法公眾活動而被捕的公務員，指目前仍在接受調查或正進行訴訟程序的有二十八人，正被停職及進行相關紀律程序。被問到不願宣誓而離職的公務員人數，指相信要到三月數字才可提供。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd