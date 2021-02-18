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修例規管真槍元件 展開公眾諮詢

2021-02-18 列印
■政府建議修訂「槍械」定義，加入指定真槍元件以堵法律漏洞。資料圖片
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　　為打擊不法之徒將真槍元件個別付運到港，再在本地裝嵌為功能完備的「真槍」，逃避法律規管，威脅市民生命及財產安全，情況令人憂慮。政府建議修訂《火器及彈藥（槍械宣佈）規例》中「槍械」的定義，加入指定的真槍元件以堵塞法律漏洞，昨日起就有關修訂展開為期四星期的公眾諮詢。政府會在諮詢期完結後整理收集到的意見，並將建議修訂以附屬法例形式提交立法會，希望在本立法年度內完成修訂。當局亦建議設立九十天的寬限期，讓受影響人士可於規例生效前處置有關元件或向警方申請牌照。

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