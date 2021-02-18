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順豐捐百萬予東華三院 助學生購學習用品

2021-02-18 列印
■順豐向東華三院捐出港幣一百萬元，設立「順豐香港抗疫資助計劃」。
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　　順豐速運（香港）有限公司向東華三院捐出港幣一百萬元，設立「順豐香港抗疫資助計劃」，為該院屬下五十二間中學、小學、特殊學校及幼稚園的合資格學生、低收入家庭及青年，提供上限一萬元的一筆過現金資助，以支援他們在疫情期間購置在家學習所需的電腦設備、數據卡及生活必需品。

　　「順豐香港抗疫資助計劃」是順豐香港「豐管家」慈善捐贈計劃的首個項目，將旗下「豐管家」的服務收益不扣除成本，全數撥捐東華三院作慈善用途。預計計劃將有不少於一百名人士及家庭受惠。順豐香港早前更為東華三院「福全‧共寓」的基層家庭送上裝有賀年食品、糧油、口罩等，順豐香港區總經理岑子良與多位義工一同包裝，向他們送上祝福。

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