﻿五類人下周五率先打針 社區中心多打BioNTech 私家診所注射科興疫苗

新冠肺炎疫苗抵港，本港抗疫進入新階段，全港市民將可免費接種。首批一百萬劑科興滅活疫苗今天運抵，連同稍後到埗的一百萬劑BioNTech（復必泰）疫苗，本月底前五類人士可以優先接種。由於復必泰疫苗的冷藏程序要求高及較複雜，將會集中在港府二十四間社區接種中心注射，換言之，市民想接種保護率較高的復必泰疫苗，應提前於網上預約往社區中心。大多數私家醫生診所將為市民接種科興疫苗。



世紀疫症蔓延逾一年，由政府統籌的疫苗接種計劃終於面世。公務員事務局局長聶德權宣佈，五類優先接種人士，包括六十歲以上長者、安老及殘疾院舍院友及員工、前線抗疫醫療及公共服務人員、紀律部隊和跨境工作人士等，其中七十歲以上長者可帶同兩名同行者，最快下周五（二十六日）起開始打針。



接種中心運作最少半年



全港十八區共設二十九間疫苗接種中心，分別由醫管局、衞生署或醫療機構等營運至少六個月，每日朝八晚八運作，其中十五間由私營醫療機構營運、五間位於私家醫院、七間由醫管局經營，而港大醫學院及衞生署各營運一間。由於復必泰疫苗在運送上有嚴格的冷藏要求，以及接種前要稀釋，將會在指定二十四間中心注射，另五間只會供應科興疫苗。其他接種地方還有普通科門診、一千五百間私家診所及院舍。



科興首批一百萬劑疫苗今天下午抵港，優先接種人士可於下周二起，在專用網站預約到指定五間疫苗接種中心或門診打針，不接受電話預約或即場注射。



接種後宜逗留半小時觀察



市民在接種疫苗前，要先簽署同意書，以確保知情權。食衞局局長陳肇始補充，市民接種疫苗後會接受藥物監察，建議接種疫苗後在現場逗留觀察半小時，如有需要可即時得到駐場醫護照顧。



由於接種中心多注射復必泰疫苗，而私家醫生診所多打科興疫苗，如市民傾向前一種，應上網預約爭取去社區中心接種。聶德權強調，愈多人接種，產生的保護作用愈大，形容：「四個人打麻將都會放心啲！」



被問到各款疫苗會否不適合某類市民接種，衞生署署長陳漢儀表示，科學委員會經開會審視詳細數據後，BioNtech復必泰疫苗不建議八十五歲以上、嚴重體弱人士，如卧牀長者及發燒人士接種；至於科興疫苗，數據顯示對六十歲以上人士的保護力較少，而過往有嚴重敏感、孕婦及正餵哺母乳的人士，初步亦不建議接種科興疫苗。科學委員會本周會開會討論及研究數據，詳細建議會另作公佈。