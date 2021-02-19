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﻿設10億元保障基金 死亡最高賠250萬

2021-02-19 列印
　　為了令市民放心接種疫苗，政府提出設立十億元保障基金，下周交由立法會財委會審議。食物及衞生局局長陳肇始表示，四十歲以下人士如在接種疫苗後出現死亡，可獲二百五十萬元賠償，四十歲以上可獲二百萬；索賠時限定在接種疫苗後兩年內，並隨情況再作檢討。

　　陳肇始說，如接種疫苗後引致死亡，四十歲以下人士可獲二百五十萬元賠償，至於出現面癱、嚴重過敏等受傷情況，最高可獲三百萬港元賠償。她透露，是次疫苗採購及行政費的開支達八十四億元，包括早前透過全球獲取疫苗機制涉款四點六億元、預先採購協議涉款五十億元，以及相關人手和行政開支約二十九億元。

　　另外，本港開始接種疫苗計劃後，會設立通報機制，讓醫護及製藥業通報異常事件，政府及專家委員會亦會持續監測。至於僱主強制員工接種疫苗是否合法，公務員事務局局長聶德權表示是僱傭安排，重申接種疫苗屬自願性質。
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