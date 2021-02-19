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調查：近四成受訪者願意打針

2021-02-19 列印
　　一項調查結果發現，近四成受訪者願意接種疫苗，其中經濟壓力較大、較信任政府的受訪者，比較願意接種，而長期病患者亦較非長期病患者較願意即時接種。研究團隊認為，若提供經濟誘因吸引市民接種疫苗，或出現反效果，亦會令接種者質疑疫苗是否有問題。

　　港大、樹仁大學及浸大與香港復康會上月二十二至二十八日合共訪問逾二千七百名市民，超過三成是長期病患者，結果僅四成人願意接種疫苗，當中一半受訪的長期病患者願意即時接種，較非長期病患者約三成為高。團隊認為長期病患者同意接種疫苗是社會責任，亦是控疫的必要手段。

　　研究團隊認為，政府應提升市民接種疫苗的誘因，但若果市民接種後獲經濟回贈，或有反效果，甚至令他們質疑疫苗是否有問題。

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