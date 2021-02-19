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特首將率先接種科興疫苗

2021-02-19 列印
特首將率先接種科興疫苗
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　　在內地研發和生產的科興疫苗，最先抵港，成為第一款供應及運抵香港的疫苗。行政長官林鄭月娥預料，她個人將會率先接種科興的疫苗。

　　林鄭月娥昨天在社交網站表示，下星期開展的疫苗接種計劃，標誌香港抗疫工作將進入新的里程碑。她又說，曾公開表示會接種首款抵港及批准緊急使用的疫苗，看來將會接種今天抵港、在內地研發和生產的科興滅活技術疫苗。政府新聞處早前指，特首與問責團隊將會第一時間，接種任何一款獲准在港緊急使用的新冠疫苗。

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