顧客疑惡搞個人資料 黃家和：食肆無人手核實

食肆負責人要確保顧客先掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料才進場。有網民上載相片，見一本筆記簿上的顧客資料均為惡搞。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，食肆沒有人手專門負責核實資料，只能相信顧客。



有網民上載相片，一本筆記簿上的顧客姓名變成Michael Jackson、忽必烈、李莫愁、麥太、麥兜等真實或虛構人物，而聯絡電話全部一樣，而日期及時間則各有不同。另有網民留言指，不會填寫真實資料。



香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，餐館只能相信顧客，「無人手核實資料，二來亦唔喺執法部門，無權叫顧客出示身份證」。他說，政府沒有向業界提到，若有染疫者光顧並留下假資料，會否被追究責任。他希望市民不要刁難店家，呼籲大家同心抗疫。



