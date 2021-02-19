圓玄護養院女職員確診

香港人抗疫超過一年，隨著科興和BioNtech復必泰兩種疫苗先後抵埗，大規模的疫苗接種將於下周展開，是本港抗擊疫情的重要里程碑。根據港府的計劃，五類人士包括六十歲以上長者、安老及殘疾院舍院友及員工、前線抗疫醫護、紀律部隊等會率先打針，其後注射的層面會逐步擴大。由於外國比香港先推動疫苗接種，他們出現的問題，是重要的資料，可供借鑑，以減少在港人身上重演。 在技術層面而言，BioNtech復必泰疫苗涉低溫冷藏和稀釋程序，故會多數在政府社區接種中心施打，當局必須檢視前線人員的培訓，定出嚴格標準，務求萬無一失。私家診所大多數會為市民注射科興疫苗，醫生組織是時候提醒會員醫生，接種牽涉市...

2021-02-19