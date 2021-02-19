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圓玄護養院女職員確診

2021-02-19 列印
　　本港昨天新增八宗新冠肺炎個案，均屬本地感染，當中三宗源頭不明，包括圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）一名女職員，她家住秀茂坪秀茂坪邨秀程樓，上星期五起發病，最後上班日為星期一。另外兩名病人均為家庭主婦，分別居於大埔88廣場及深水埗崇德樓。

  政府昨早到土瓜灣美景街八幢早前被納入強制檢測公告的大廈，要求約七百九十名居民出示檢測結果證明，其中約六十五人違反公告，被處定額罰款五千元。

  另外，政府已就私營化驗所華大基因的檢測曾出現十六宗假陽性結果完成調查，化驗所分析可能出現失誤包括人為原因、試劑殘留或污染等可能性，並提出改善措施；已要求該化驗所確保同類型事件不會再發生。政府向受影響市民表示抱歉。
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