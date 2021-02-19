圓玄護養院女職員確診

政府昨早到土瓜灣美景街八幢早前被納入強制檢測公告的大廈，要求約七百九十名居民出示檢測結果證明，其中約六十五人違反公告，被處定額罰款五千元。
另外，政府已就私營化驗所華大基因的檢測曾出現十六宗假陽性結果完成調查，化驗所分析可能出現失誤包括人為原因、試劑殘留或污染等可能性，並提出改善措施；已要求該化驗所確保同類型事件不會再發生。政府向受影響市民表示抱歉。
新冠肺炎疫苗抵港，本港抗疫進入新階段，全港市民將可免費接種。首批一百萬劑科興滅活疫苗今天運抵，連同稍後到埗的一百萬劑BioNTech（復必泰）疫苗，本月底前五類人士可以優先接種。由於復必泰疫苗的冷藏程...
2021-02-19
中美角力影響一直都包括文化層面。而周三美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）連同眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院教育委員會共和黨首席議員福克斯（Virginia Foxx），及眾院國安委員會共和黨首席議員卡特科（John Katko），致函呼籲拜登重新提出要求孔子學院在美活動透明化的規定。 孔子學院已關一半 一眾共和黨議員在信函中表示，中共對維吾爾族及其他少數民族進行種族清洗，顯示他們有多藐視人命價值和人類與生俱來的權利。在中國帶來的諸多威脅中，利用美國學術系統竊取敏感研究資訊與技術、限制言論自由及對美國學生進行政治宣...
2021-02-19
緬甸全國各地周三有大批民眾響應號召參與罷工及堵路抗議後，軍方以煽動為由向當地六名知名人士包括一名導演、數名演員和一名歌手發出拘捕令。美媒同日引述緬甸公民團體報告指，至少有五間中國企業為緬軍提供支援，又...
2021-02-19
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園5座高層H室，面積362方呎，兩房間隔，獲外區客斥480萬「即睇即買」作自住，呎價13260元，屬市價水平。原業主於...
2021-02-19
美國勞工市場數據遠遜預期，市場擔心疫情打擊就業，加上美債息回升，令投資者對高估值的股票興趣降低，外圍股市昨受壓。美股杜指周四早段曾跌278點報31334點，跌幅0.88%；納指亦跌1.23%報1379...
2021-02-19
狼隊前鋒柏度尼圖經過一季適應表現進步良多，入球和助攻數字同樣為隊中之首，隊友魯賓尼維斯更看好他可成為世界頂級球員。今晚英超主場對列斯聯，這名二十歲葡萄牙新星有力領軍延續對賽往績優勢，證明自己非池中物，逾兩倍主勝安心捧。（Now621台周六凌晨4:00直播） 一九年夏天由布拉加轉投狼隊後，柏度尼圖今季開始適應英超硬朗踢法和快速節奏，上仗2:1勝修咸頓為狼隊射入決勝球，聯賽累積五入球四助攻，兩項數據同為陣中第一。領隊紐奴盛讚說：「他潛質優厚，射術精湛，有能力在關鍵時刻取得高難度士哥扭轉局勢，且仍很年輕，各方面大有進步空間，前途無限。」中場魯賓尼維斯預言：「柏度尼圖是狼隊歷來最出...
2021-02-19
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB）董事局主席許濤上月宣佈，曾志偉回巢出任要職，集團行政總裁李寶安昨日公佈，曾志偉職銜為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），以往的綜藝節目負責人余詠珊（Sandy）轉職助理總經理，協助李寶安推...
2021-02-19
香港人抗疫超過一年，隨著科興和BioNtech復必泰兩種疫苗先後抵埗，大規模的疫苗接種將於下周展開，是本港抗擊疫情的重要里程碑。根據港府的計劃，五類人士包括六十歲以上長者、安老及殘疾院舍院友及員工、前線抗疫醫護、紀律部隊等會率先打針，其後注射的層面會逐步擴大。由於外國比香港先推動疫苗接種，他們出現的問題，是重要的資料，可供借鑑，以減少在港人身上重演。 在技術層面而言，BioNtech復必泰疫苗涉低溫冷藏和稀釋程序，故會多數在政府社區接種中心施打，當局必須檢視前線人員的培訓，定出嚴格標準，務求萬無一失。私家診所大多數會為市民注射科興疫苗，醫生組織是時候提醒會員醫生，接種牽涉市...
2021-02-19
全球最高獎金大賽，總獎金超過一億五千萬港元的沙地盃，將於香港時間周日凌晨，在沙地阿拉伯國王阿卜杜勒阿齊茲馬場舉行。這場泥地千八米大賽，今屆有十四駒列陣，其中五匹為美國馬，惟最受注目的是由韓國賽馬會擁有的Knicks Go。這匹應屆育馬者盃泥地一哩賽和天馬世界盃邀請賽雙料盟主，今仗將排五檔迎敵。 馬場浮世繪
2021-02-19