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六旬漢疑「捐車罅」捱撞命危

2021-02-19 列印
六旬漢疑「捐車罅」捱撞命危
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　　灣仔發生途人捐車罅過馬路被的士撞重傷意外。一名男子疑因趕時間，在軒尼詩道兩輛車之間走出馬路，當踏出快線時，被一輛駛至的士撞倒一度捲入車底（見圖），傷者頭部重創昏迷，報警送院後恐有命危之險。

　　昨早近十時，六十歲姓賴男子，在軒尼詩道西行線至近天樂里路口，疑趕時間欲截反方向一輛巴士，未有留意路面交通情況，在一輛路中行駛中巴士及客貨車之間，欲橫跨東西行六條行車線過馬路，當他步至快線時，一輛的士疑被巴士阻視線，未有留意事主失控將他撞倒復一度捲入車底，重傷昏迷倒臥路中。

　　意外後五十五歲姓蘇「的哥」停車及報警，救護員到場為傷者急救及送院，搶救後情況危殆；意外原因警方仍調查中。

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