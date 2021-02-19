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政府向關愛基金申撥款 租酒店作過渡房

2021-02-19 列印
■政府將向「關愛基金」申請約九千萬元撥款，資助非政府機構租用合適酒店及賓館，以改作過渡性房屋。
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　　據悉，政府今日將向「關愛基金」申請約九千萬元撥款，以實施先導計劃，資助非政府機構租用合適酒店及賓館，以改作過渡性房屋，通過後可向扶貧委員會申請撥款。消息又指，計劃將在酒店及賓館租用約八百個合適房間，租期最少兩年，每間房的總資助上限約十三萬元。鑒於當局不會進行大規模加建，預料住戶最快今年上半年起能夠入伙。

　　關愛基金專責小組成員鄧家彪認為，疫情下，計劃可有助紓緩酒店業困境，如參與計劃的酒店多，更可減低社會對劏房的需求，租金亦會相應下調，減輕基層市民壓力。

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