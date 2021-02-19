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勞工界倡最低工資 改為一年一檢

2021-02-19 列印
　　港府早前宣佈凍結法定最低工資水平於每小時三十七點五元，立法會人力事務委員會討論工聯會陸頌雄提交的私人條例草案，草案建議將最低工資由兩年一檢，改為一年一檢。陸形容最低工資實施近十年，升幅「跑輸大市」。

　　從立法會議員轉任勞福局副局長的何啟明回應指，私人企業不是由一個人做決定，而政府考慮更為複雜，他期望本港未來經濟好轉時，僱主會調升員工薪金，重申兩年一檢是最佳做法。

　　議員柯創盛批評何「你都做過勞工界，就算轉跑道、換崗位都應該要明白打工仔」。

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