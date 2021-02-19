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美股中段跌246點

2021-02-19 列印
　　美國勞工市場數據遠遜預期，市場擔心疫情打擊就業，加上美債息回升，令投資者對高估值的股票興趣降低，外圍股市昨晚受壓。

　　杜指中段報三一三六六點，跌二百四十六點；納指則報一三七六八點，跌一百九十六點。滙控美國預託證券價格見四十五點二港元，跌一點二港元；騰訊則見七百三十三點三四港元，跌十四點一六港元。
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