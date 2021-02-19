﻿前港腳卓耀國夥女友﻿ ﻿涉淋油拍片收債被捕﻿

前港腳足球員淪為收債仔被捕！現役甲組球員卓耀國，疑因經濟問題，涉為數百元報酬，夥同女友受聘收數公司上門淋油收債。警方日前在華富邨發現卓及其女友向一公屋單位淋油及拍片時拘捕。警方相信兩人至少與過去兩個月十六宗同類案件有關，調查後已被落案檢控，今日提堂。



被捕男女為情侶關係，二十六歲男子卓耀國，報稱無業，其十八歲姓歐陽女友，則任職美甲師，疫情關係亦沒開工多時，兩人疑因此出現經濟問題。警方表示，卓與其女友涉嫌今年一月至二月間，至少港島區十六宗非法收債案有關。卓涉三項刑事毀壞，其女友則被暫控兩項刑事毀壞罪，今早在東區裁判法院提堂。



每次僅獲數百元報酬



西區警區總督察何恩傑表示，警方主動打擊非法收數案件，調查發現歹徒手法如出一轍，疑屬同一幫歹徒所為，香港仔分區特遣隊人員經深入調查及情報分析，加強巡邏及鎖定目標人物。至本周二晚上，一隊特遣隊人員巡邏及埋伏期間，在香港仔華富邨發現一對男女進入華貴樓，男子向一單位淋潑紅油，女子則舉起手機拍下淋油經過疑「交差」用。



當他們離開大廈時，埋伏警員一擁而上將該對情侶截停調查，分別在兩人身上搜出寫有收數字眼的字條、一樽紅油及一樽膠水，於是以涉嫌刑事毀壞拘捕兩人。



警方稱，受害人透過非正式放數人取得貸款，當無力償還後，放數人便聘請人士向他們進行滋擾，每次行動可得數百元收入。



據了解，卓耀國曾是香港足球代表隊成員，司職前鋒，屢因紀律問題更有「壞孩子」稱號。據悉，卓在香港超級聯賽球隊標準流浪出道，曾效力多支港超聯球隊，在一三至一四年球季一度當選香港足球明星選舉「最佳年輕球員」。他曾經外流瑞士次級聯賽球會當球員，一八年更入選香港足球代表隊，協助港隊在當屆省港盃勇奪冠軍，但後來因多次傳出疑被人追債的負面消息而再被棄用，今季轉投香港甲組聯賽球隊黃大仙。



