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美領館宿舍交易獲北京同意

2021-02-19 列印
美領館宿舍交易獲北京同意
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　　恒隆地產去年投得壽山村道美國駐港總領事館宿舍物業，但因為涉及中美外交事務，未能按原定時間於去年底完成交易。恒隆發言人昨日表示，很高興賣方已完成外交義務，並獲得中央政府同意，因此正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合時間對外公佈。

　　恒隆去年九月以二十五點六六億元投得地皮，地盤面積近九點四八萬方呎，可重建面積近四點七四萬方呎，恒隆計劃重建成多間獨立屋，預計二○二四年落成，投資總額約四十億元。物業由美國政府於一九四八年買入，現時為六幢低密度住宅物業。

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