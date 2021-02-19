﻿黎智英等涉非法集結續審﻿ ﻿控方播新聞片段輔助舉證﻿

壹傳媒黎智英與八名民主派人士涉嫌於前年八月十八日明知而參與及組織未經批准的民陣遊行被控，區諾軒、梁耀忠早前已認罪保釋候判，其餘被告均否認兩項控罪，昨日假西九龍裁判法院續審。控方繼續朗讀開案陳詞及同意案情，又播放呈堂新聞片段。



控方資深大律師余若海在開案陳詞披露，警方內部傳閱的行動指令內容，當日應對大量人群活動時，應以容忍及常識處理，但如遇上非常可能引致破壞社會安寧的事情，警方應即時制止。指令中又提及，當日如沒有上級許可，不可進行大規模拘捕。



控方庭上播放多條公開片段輔助舉證，先播放警方記者招待會片段，表示不反對民陣舉行維園集會及交代相關安排等，及歡迎上訴委員會駁回上訴決定；其後又播放民陣回應記者片段，提到上訴遭駁回及呼籲民眾到維園參與「流水式集會」，由泛民主派議員帶領眾人離開，並不滿警方未能交代民陣集會人群疏散方式。



陳皓桓昨天原在庭旁聽，控方透露陳皓桓為梁國雄的潛在辯方證人後，陳按法官胡雅文要求離場避席。控方則繼續播放民陣、梁國雄及李卓人記招片段舉證。



案件今早續審，預計將會播放少量片段後傳召發出行動指令的警司作供，控方代表資深大律師余若海申請因事缺席明日審訊獲批。



涉違國安法申保釋再被拒



本案九名被告依次為黎智英、前任議員李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、民主黨創黨主席李柱銘及區諾軒，同被控在前年八月十八日組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結兩罪。



另外，黎智英涉嫌違反《港區國安法》及串謀詐騙香港科技園候訊，上年底獲高院法官李運騰批准保釋，後來遭終審法院推翻決定。黎智英昨早再向另一名《國安法》指定法官彭寶琴申請保釋。高等法院法官彭寶琴拒絕壹媒集團創辦人黎智英保釋申請。



