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王松苗任中聯辦秘書長

2021-02-19 列印
　　香港中聯辦出現高層調整，原最高人民檢察院辦公廳主任王松苗，接替文宏武擔任中聯辦秘書長。王松苗曾任《檢察日報》總編輯，具備媒體經驗。王松苗現年五十二歲，安徽岳西人，一九九○年畢業於華東政法學院法學專業，之後在最高人民檢察院《檢察日報》工作長達二十二年。一三年，王松苗擔任最高檢計劃財務裝備局局長，一六年擔任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任。此前有報道稱，中央將在香港組建「文化央企」，提升「軟實力」，本身是出版家的文宏武參與在港籌建。

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