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參與畢業禮遊行 中大生涉違國安法被捕

2021-02-19 列印
參與畢業禮遊行 中大生涉違國安法被捕
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　　去年十一月中大畢業禮受新冠肺炎影響，改為網上舉行，但有畢業生及學生當日回校遊行，其間有人高叫口號及標語，均涉宣傳「港獨」訊息。警方國安處昨日就當日遊行，再拘捕一名十九歲中大學生。被捕者為哲學系學生，昨日在街上遭警員截查並發現正被通緝，於是被捕。

　　該名學生曾參與去年十一月十九日中大畢業禮的遊行，其間涉嫌高叫口號及揮動「港獨」旗幟，涉嫌違反港區國安法及非法集結被捕，目前被扣留在沙田警署。中大學生會表示，被捕學生在警署接受調查，有律師陪伴。

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