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港首個室內數碼遊樂場開幕

2021-02-19 列印
港首個室內數碼遊樂場開幕
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　　疫情衝擊全球經濟，仍有海外投資者選擇來港開拓市場。投資推廣署昨日公佈，日本遊戲機中心營運商NAMCO在將軍澳大型商場The LOHAS開設的香港首個室內數碼冒險遊樂場DOCODOCO，昨日正式開幕，是該公司在日本以外首間DOCODOCO海外分店。面積約五千方呎，場內互動遊戲結合最新數碼科技，能即時回應小朋友動態和與他們互動。

　　公司董事總經理菊池修一表示，該遊樂場讓小朋友恍如置身於奇幻冒險旅程，激發想像空間。他指，香港人對娛樂設施的需求不斷增加，尤其在疫情嚴峻的環境。公司正籌劃透過實體設施和網上體驗，為香港顧客帶來更多歡樂。

　　投資推廣署助理署長蔣學禮表示，很高興看見新互動室內遊樂場落戶香港為香港數碼娛樂行業帶來新動力。

　　NAMCO是日本遊戲機中心營運商，在香港設有十個遊戲機中心，聘用超過一百五十名本地員工。

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