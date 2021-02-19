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藝術館今起展逾300項中國藝術品

2021-02-19 列印
藝術館今起展逾300項中國藝術品
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　　香港藝術館今日起舉行「聚道傳承──敏求精舍六十周年」展覽，從本港收藏家組織「敏求精舍」豐富多樣的收藏中，精選三百多項中國藝術品，呈現中國文物藝術成就，讓參觀者加深認識這些珍玩古物背後的歷史和文化意蘊。

　　「敏求精舍」成立於一九六○年，在國際上享負盛名，多年來致力蒐集、研究和推廣中國文化藝術。今次展覽由今日起至六月在香港藝術館舉行，展覽的展品種類繁多，書畫展品涵蓋明清時期的沈周、文徵明、王時敏和董其昌的作品，以及近代新中國名家和香港早期水墨畫家的代表作品。

　　中國文物類別則包括宋元青瓷和白瓷、明清的青花瓷器及多彩瓷器，以至剔雕漆器、玉器、竹雕、明式家具和鼻煙壺，以及反映近代外貿歷史變遷的外銷藝術。

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