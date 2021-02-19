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駐滬辦主任蔡亮女秘書 辦公室自縊亡

2021-02-19 列印
　　政制及內地事務局證實，駐滬辦一名內地職員昨日在辦事處不幸離世。據消息指，死者為香港駐上海經濟貿易辦事處主任蔡亮的女秘書，是內地人，今日被發現自殺身亡。

　　政制及內地事務局指，駐滬辦主任和所有人員深感悲切和惋惜，向該同事的家人致以深切慰問，亦會為其他同事提供情緒支援服務，並會與負責安排聘請駐滬辦本地員工的上海外國機構服務公司盡力為其家人提供適切協助。

　　蔡亮曾任油尖旺民政事務專員，於二○一九年區議會選舉中，出任港島南區海怡西選區的選舉主任，並曾經取消香港眾志前秘書長黃之鋒的參選資格。

　　有報道指，死者已在辦事處工作三年，於上周四、年三十晚被辭退，昨午在蔡亮的辦公室內上吊自殺。　
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