受封關影響 港人口減0.6%

本港二○二○年年底的人口為七百四十七萬四千二百人，較一九年減少四萬六千五百人，下跌百分之零點六。政府表示，跌幅很大程度上由於新冠疫情下香港和世界其他地區實施關口管制和檢疫措施，以及國際行程所受到的嚴重影響。



政府統計處公佈，去年出生人數為四萬三千一百人，死亡人數為四萬九千八百人，首次出現六千七百人的自然減少。同時，去年的淨移出人數為三萬九千八百人，其中一萬零一百人為單程證持有人的移入，四萬九千九百人為其他香港居民的淨移出。



政府發言人指觀察到移入香港的人數，例如單程證持有人、外籍家傭和來港工作或讀書的人士大幅下降，而在疫情前已離港的香港居民或選擇繼續留在外地，並強調淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。



