行會立會成員周一接種 科興疫苗抵港 專家：避與流感針齊打

香港終於有疫苗應對新冠肺炎疫情了。首批一百萬劑科興疫苗昨午約五時半由北京空運抵港，食衞局局長陳肇始形容是防疫抗疫的里程碑，呼籲市民接種。衞生防護中心轄下兩個科學委員會認為，六十歲以上人士也可接種科興疫苗，並按藥廠指引不建議孕婦接種。有專家則建議，市民勿同時接種新冠疫苗與流感疫苗，如有需要可分開一個月接種，以免出現不可預知的副作用。



運載首批一百萬劑科興新冠疫苗的國泰航空航班，於昨午約五時半由北京抵港，職員隨即卸載多個裝載疫苗的恆溫箱至專車。晚上七時，冷凍專車由警察護送組開路，從機場將疫苗運送到位於葵涌的衞生署指定貨倉。科興表示，疫苗的冷鏈運輸使用了溫控性能及安全性強的溫瑞通（Envirotainer）RAP e2醫藥冷鏈專用航空集裝箱。RAP恆溫箱本身能保持內部溫度在攝氏五度，並能記錄溫度，收取疫苗後可以讀取全程溫度記錄。



60歲以上可打 孕婦不宜



至於另一款疫苗BioNTech復必泰疫苗，則預料下周到港。除了特首林鄭月娥將率先接種科興疫苗外，政府下周一亦將會安排行會成員及立法會議員接種疫苗。



食衞局局長陳肇始、中聯辦副主任仇鴻等在機場停機坪視察疫苗抵港，陳肇始指愈多人接種疫苗，對社會愈好，呼籲市民齊打疫苗。公務員事務局局長聶德權亦稱科興疫苗能快速順利運來香港，實在是非常及時。



復必泰料下周運到



衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨天舉行聯席會議，認為六十歲以上人士可接種科興疫苗，接種的好處遠大於不接種。委員會審視科興疫苗第一、二期臨牀測試數據後，認為六十歲以上人士接種是安全，並能誘發免疫力。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，第一及第二劑疫苗應相隔二十八日接種，「遲咗唔緊要，總之盡快去打就得」，不用重新補打第一針，但假如血壓上壓達一百八十或血糖達二三十，「當然唔可以打（疫苗）」。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指出，難以在短時間內為全部人接種疫苗，相信社交距離措施會維持一段時間，相信若有較多市民接種，許多防疫措施都可以放寬。



呼吸系統專科醫生梁子超向本報表示，由於缺乏臨牀數據，醫學界暫不建議市民同時接種新冠疫苗與流感疫苗，但如有需要，則可分開一個月接種，以免出現不可預知的副作用。他指目前全球各國實施防疫措施，包括保持社交距離及戴口罩等，以致流感的傳染力大大降低；入冬以後，當局會參考全球流感的感染情況，再決定接種的流感疫苗種類。