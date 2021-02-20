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市民有否接種 或成為通關條件

2021-02-20 列印
市民有否接種 或成為通關條件
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　　本港新冠肺炎疫情反覆，與內地及澳門通關仍未有時間表。運輸及房屋局局長陳帆接受電台訪問時表示，通關的先決條件要新增個案回落至單位數，市民通關亦可能要先接種疫苗。

對於如何提升市民接種疫苗意欲，外界有不少建議，經濟誘因則有人擔心或有反效果，便利市民出入可令人較易接受。

　　香港中華總商會會長袁武亦認為，香港經濟要重拾動力，其中一個關鍵是盡快恢復內地與香港的通關安排，建議讓接種疫苗的香港市民往返兩地可豁免隔離安排。
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