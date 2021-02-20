專責小組報告：港台犯多項管理失誤 廣播處長梁家榮提前解約 民政事務局副秘李百全接任

香港電台近年屢遭投訴，連特首林鄭月娥早前亦指難以接受。政府昨日宣佈，廣播處長梁家榮原定今年八月屆滿，但經雙方同意後提前解約，民政事務局副秘書長李百全（圖）將於三月一日接替其職位。檢討港台管治及管理專責小組昨日亦發表報告，指港台犯多項管理失誤，包括在編輯管理、處理投訴、人力資源等存在缺失，問責意識薄弱。港台表示會認真跟進小組的建議。



因應港台近年部份節目收到多宗投訴，政府去年七月成立檢討港台管治及管理專責小組。報告指港台問責意識薄弱，無清晰劃分各級編輯人員的權責，編輯決定主要由個人判斷作出，總編輯及高層管理人員的角色被動。當港台處理具爭議及敏感的編輯安排時，主要透過口頭上報，無設立保證質素或違規風險的管理措施。



報告又指，港台處理投訴機制欠缺透明，不論性質嚴重與否，投訴個案都由被投訴節目的製作人或單位自行處理，存在角色衝突。報告以二○一九年十一月二十日的節目《左右紅藍綠》為例，指當時主持涉嫌形容警方「血腥圍攻」中大及理大，其後通訊局裁定對節目的投訴成立，但港台事後沒就節目作正式澄清及更正，以令公眾明白港台如何處理投訴。



邱騰華要求港台落實報告建議



報告批評，港台在人力資源上嚴重依賴合約員工，以及俗稱「Cat II」的第二類服務提供者，製作單位可直接批出合約，部份合約容易出現私相授受、利益衝突等問題。商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文舉例指，一個港台公共事務組節目主管早前向一名被控嚴重刑事罪行的演員批出合約，但該主管接受查詢時認為並無不妥，反映港台人員缺乏風險管理意識。報告建議，港台應加強編輯管治，包括總編輯及首長級人員的決策角色，制定一套編輯政策及指引，供所有港台人員遵守，同時增加投訴機制透明度，同時嚴格審視「Cat II」現行安排。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，當局已要求港台制訂行動計劃及時間表，落實報告的建議。港台顧問委員會主席林大輝形容報告一針見血，形容港台日久失修，須盡快改正。



