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議員指報告 反映港台「無王管」

2021-02-20 列印
議員指報告 反映港台「無王管」
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　　民建聯立法會議員葛珮帆（圖）指，報告反映港台過往「無王管」，不少前線人員「自把自為」，批評梁家榮在任期間沒有履行為港台總編輯的職責。港台節目製作人員工會主席趙善恩則批評報告的理據薄弱，港台過去獲獎無數，但報告對此隻字不提，只「力數」港台表現不濟，是挑戰邏輯底線，令人感覺「亂棍打死港台」，形容「欲加之罪，何患無辭」，反映「編輯自主蕩然無存」。

　　對於接任廣播處長的民政事務局副秘書長李百全缺乏傳媒經驗，民建聯陳恒鑌認為廣播處長除了傳媒經驗外，管理能力也很重要，希望李能帶來新的改革熱潮。

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