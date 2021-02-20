疑干擾16宗新冠樣本 警拘華大化驗助理

大埔私營化驗所華大基因早前曾檢出十六宗假陽性個案，華大基因調查後疑涉人為因素報警。警方前晚拘捕華大基因化驗所一名化驗室助理，懷疑他故意搖晃檢測瓶干擾檢測樣本，涉嫌刑事毀壞被捕。



曾三次故意搖晃樣本瓶



華大基因上月底至本月初的檢測，有十六宗假陽性結果，化驗所向受影響市民致歉。華大基因經過內部調查後，初步排除是機器、環境及測試器具的問題，懷疑檢測結果是受人為因素影響。大埔警區助理指揮官宋程慧表示，前日警方接獲該化驗所主管報案，指其位於大埔工業邨大富街的辦公室內，有員工懷疑干擾新冠病毒肺炎檢測樣本。大埔警區重案組調查、蒐證及情報分析，鎖定化驗所一名目標職員涉案，部署後於當晚十時許，掩至北角拘捕一名二十四歲姓張男子，涉嫌刑事毀壞。



據了解，被捕男子二○年十一月入職華大基因，擔任化驗室助理，犯案時他正在上班。警方初步調查發現，案件只涉及被捕者一人，未有其他化驗所人員涉案。被捕男子涉嫌在二月九至十一日期間，共三次故意搖晃該化驗所內盛載深喉唾液樣本的樣本瓶，涉破壞深喉唾液樣本，影響檢測結果，他昨晚仍被扣留調查。警方稱，會繼續調查被捕男子的犯案動機。



警方提醒市民，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。華大基因在一月底及二月初曾出現十六宗假陽性結果，涉及的樣本為教職員及學校宿舍員工，於一月二十九日進行的特定群組檢測計劃中的八宗個案、天水圍天恒邨恒樂樓居民及訪客於二月一日強制檢測中的四宗個案，餘下四宗則涉及於流動採樣站及社區檢測中心採集的樣本。



