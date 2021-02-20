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最後一天上班 告別同事：寵辱無驚 去留無意 也無風雨也無晴

2021-02-20 列印
　　政府表示，過去就廣播處長的空缺作公開招聘，收到四十一份申請，會見其中七人，但全不合適，故考慮政府人員。對於將接任廣播處長的民政事務局副秘書長李百全並無傳媒經驗，商務及經濟發展局局長邱騰華指有廣播經驗的處長亦不代表定能一帆風順，強調李百全的行政經驗豐富，雖欠相關經驗，但不代表不能執行《港台約章》。

面試七人全不合適

　　政府指原希望在港台內部培養接任人選，但無合適，強調政府會繼續致力培育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。公務員事務局局長聶德權指李百全具備出色的領導和管理才能，相信他能帶領香港電台面對未來的挑戰。

　　即將離任的梁家榮表示，過去五年的經歷難忘，形容當下「銘感五內，寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。」他昨日最後一日上班，下周開始休假，昨午近六時離開港台大樓。李百全曾在多個決策局及部門服務，二○一七年七月起出任民政事務局副秘書長。

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