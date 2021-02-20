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葵涌消防局群組擴大 替更消防員染疫

2021-02-20 列印
葵涌消防局群組擴大 替更消防員染疫
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　　葵涌消防局群組擴大，一名駐守荔景消防局的消防員在檢疫中心確診，他本月五日曾經屙嘔，四及五日曾赴葵涌消防局替更，荔景消防局有一百四十人須送檢疫。群組累計四名消防員及三名密切接觸者染疫。

　　衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者較早時間發病，抗體測試呈陽性，顯示並非近日受感染，但未知誰是該群組的源頭。

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