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港台助理編導初步確診

2021-02-20 列印
港台助理編導初步確診
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　　港台再多一名教育電視中心（見圖）助理編導初步確診，衞生防護中心指出，患者曾到過電視大廈化妝間取外景服裝，但暫時未發現與港台早前確診髮型師有關連。如果該名助理編導確診，港台電視大廈及教育電視中心的員工要接受強檢。港台本周末的三個電視直播節目《周末8點半》、《城市論壇》及《體壇無極限》會暫停一次。

　　此外，葵涌和宜商場診所仁心綜合醫務中心的林嘉揚醫生亦初步確診，他本月十六至十八日曾在診所應診，一位員工須送檢疫，沒有病人被列作密切接觸者，但當局建議曾於十六至十八日到診所求診的人士接受檢測。

　　林醫生亦曾於傳染期前往和宜合道葵星中心華豐護老中心為院友診症，當局會安排院友及職員檢測。

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