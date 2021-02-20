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陳肇始澄清：外賣不用掃二維碼

2021-02-20 列印
陳肇始澄清：外賣不用掃二維碼
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　　食衞局局長陳肇始早前多次表示，市民只要進入餐廳範圍都需要掃描「安心出行」二維碼，惟此說法有別於政府憲報所指「只購買外賣的顧客」可豁免，引起網民不滿。陳肇始昨早澄清，相關法律原意是進入處所都需要掃描「安心出行」，但執行部門亦會有指引執法，食環署考慮到巿民買外賣時不會脫下口罩，而且逗留時間較短，故純粹買外賣的顧客或提取外賣的速遞員，不掃描二維碼都可以接受。

　　她又稱，若姓名無中文，可以合適的語文提寫資料。

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