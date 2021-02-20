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長洲東灣發現江豚腐屍

2021-02-20 列印
長洲東灣發現江豚腐屍
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　　長洲東灣發現江豚擱淺。香港海洋公園保育基金昨日接報，發現一條鯨豚在長洲東灣擱淺，人員趕至現場調查，證實屬亞成年，身長一百五十六厘米，性別有待確定，屍體已嚴重腐爛。此為本年度第九宗鯨豚擱淺個案。保育基金已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及化驗。

  香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚及鯊魚擱淺個案，可致電一八二三熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。

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