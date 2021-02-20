醫護組織杯葛「安心出行」創科局批誤導公眾
行會立會成員周一接種 科興疫苗抵港 專家：避與流感針齊打
香港終於有疫苗應對新冠肺炎疫情了。首批一百萬劑科興疫苗昨午約五時半由北京空運抵港，食衞局局長陳肇始形容是防疫抗疫的里程碑，呼籲市民接種。衞生防護中心轄下兩個科學委員會認為，六十歲以上人士也可接種科興疫...
2021-02-20
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一人獲頒「衞國英雄」 三人被追記一等功 中印衝突四解放軍殉職
中國解放軍近日證實去年六月中印邊防部隊在拉達克的加勒萬河谷的嚴重肢體衝突中，有四名解放軍官兵殉職。而該四位犧牲軍官有一人被追授「衞國戍邊英雄」，三人被追記一等功。中國國防部指，去年六月的衝突是因印軍非...
2021-02-20
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首名死者 民眾封英雄 頭中彈女子
周五緬甸最大的城市仰光及其他地方示威持續。上周在緬甸反軍事政變示威中被子彈擊中頭部的女子終不治，成為示威中的首名確定死亡的示威者。軍方發言人沒有否認有關槍擊，早前發佈該死者涉及一宗向警方投石案件。示威者就稱讚其為英雄，未知其去世消息會否對示威有影響。 女死者的姓名譯音為妙兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing），剛滿二十歲。她本月九日在首都內比都參加一個反抗軍事政變的集會時，頭部中彈受重傷，被送往醫院急救。醫生指她是被一枚實彈擊中。當天傳出消息，指軍警發射實彈對付示威者。 美聯社報道引述早前的執政的軍方發言人沒有否認這名女生遭安全部隊的槍擊。但本周的軍方新...
2021-02-20
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GRANDE MONACO首批「啟」動價開售
甫踏入牛年，會德豐旗下的啟德GRANDE MONACO，即食正啟德「跑道區」誕生了新百億地王之勢，公佈首批68伙價單，戶型涵蓋1房至4房，1房戶折實766.2萬起，折實均價23,795元，較上月推出的...
2021-02-20
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港交所突查諾輝重複認購申請
諾輝(6606)認購狂潮後，港交所突出手查重複申請，同是醫藥股、昨首日開招的賽生藥業(6600)認購反應因而重歸冷靜。相較諾輝首日招股借出1457億元孖展，超購713倍，賽生昨暫錄孖展額466億元，超...
2021-02-20
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沙拿許諾打吡食糖 重振「紅」風
後防核心華基爾雲迪積克於英超首循環作客愛華頓重傷，掀起利物浦因傷兵潮而跌至第六的序幕。今晚聯賽默西賽德郡打吡再遇拖肥糖前，紅軍射手穆罕默德沙拿向球迷承諾全隊會努力反彈，上仗歐聯隨即作客2:0輕取RB萊比錫，攻故今仗有力在同市死敵面前重現雄風。（Now4K 611、621台周日凌晨1:30直播） 上次默西賽德郡打吡作客被愛華頓逼和2:2之餘，紅軍還有雲迪積克被對方門將比克福特踢至十字韌帶撕裂提早收咧，其後傷兵噩耗接二連三。利物浦受此拖累，今年所有戰線十一仗僅四勝一和六負，英超下滑至第六位，領隊高普已投降認衞冕失敗。 J洛現離心挫士氣 然而，首席射手沙拿未有放棄，豪言紅軍上下會...
2021-02-20
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入門新版 Sienta Go 簡約五座
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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拖老婆歎海鮮過情人節 黎耀祥撐志偉 任TVB高層係好事
一向在TVB「無黨無派」，憑演技打穩江山成為三屆視帝的黎耀祥，去年雖然挑戰4屆視帝紀錄失敗，不敵「TVB親生仔」王浩信，但祥仔看透世情零失望，更力撐視帝王浩信及視后蔡思貝，着兩人不要介懷是非：「咪畀人...
2021-02-20
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好好過日子——群眾運動
小朋友來家拜年，聊天的時候說看我文章，似乎不太喜歡參加群眾運動。我說是的。 中國以往運動頻繁，明明都是政治鬥爭，但一搞起來就把群眾推到前線，美其名曰「群眾運動」。「群眾運動」第一步一定是「發動群眾」，發動群眾就是開火煮粥，把群眾煮得像粥一樣滾起來。然後必定有鬥爭，找點目標，讓群眾去鬥爭，最方便，就是開「群眾鬥爭大會」，把點火人的對頭揪上台去，由台下群眾滾粥一樣鬥爭。被鬥爭者，跟群眾無仇無怨，有的之前還是群眾的偶像，但一到群眾被煮滾之後就六親不認，誰被揪上了台，誰就像跟群眾有血海深仇一樣，群眾絕不放過他。 這就是群眾運動的一般狀態，平時的道理和邏輯都在滾粥中喪失，一切真理都在...
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馬場浮世繪——明日賽事入場特別安排
因為本地疫情近日緩和，馬會宣布明日賽事除練馬師、騎師、相關職員及董事外，容許已預先訂座並獲本會核准的馬主、遴選會員、會員及同行賓客進入馬場，但其他賓客仍不能進場觀賽。而所有進場人士須遵守公共衞生保護措施，在進入餐飲場所前須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供姓名、電話號碼、到訪日期及時間。 馬場浮世繪
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