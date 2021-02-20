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醫護組織杯葛「安心出行」創科局批誤導公眾

2021-02-20 列印
　　就醫管局員工陣線前日在旺角擺設街站，呼籲市民杯葛「安心出行」流動應用程式，創科局昨天發聲明，批評有組織打着醫護旗號，就着「安心出行」向公眾發佈失實資訊，誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。醫管局亦指，絕不認同部份醫護發佈「安心出行」的失實資訊，呼籲有關醫護停止發佈有關資訊，以免誤導市民。

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