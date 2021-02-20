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第四波疫情緩和 投注站周一重開

2021-02-20 列印
　　隨著第四波疫情緩和，香港賽馬會決定由下周一起開放所有場外投注站，提供賽馬及足球投注服務，若投注站位於政府劃出的「指定區域」內或附近有確診個案，則會暫停開放。場外投注站開放時間為非日馬賽事中午十二時至下午六時，日馬賽事休息。

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