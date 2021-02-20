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東鐵旺角東至紅磡站明停駛

2021-02-20 列印
　　港鐵表示，為配合東鐵線過海段的新軌道接駁工程，東鐵線來往旺角東至紅磡站的列車服務將會在明日暫停。

　　港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間，並於當日出行前尋找替代路線或選擇乘搭其他交通工具。港鐵亦會提供免費接駁巴士，點對點來往九龍塘及紅磡站，但接駁巴士的運作效率受路面情況影響，運載量亦不及鐵路，港鐵感謝乘客的體諒。

　　另外，有報道指港鐵有車長早前以半自動模式駕駛一列東鐵線列車時，在列車與燈號相距約十米時將列車停定，但系統疑因出錯，仍顯示列車與燈號相距約一百米。港鐵回應指團隊會督促承辦商調校系統優化停車距離的顯示，進一步提升整體表現。

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