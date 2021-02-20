  • 2021年2月20日 星期六
  • 19º
  • 77%
熱門： 香港電台梁家榮蔡亮麻將林作

日報新聞 > 港聞

廚藝學院生襲警囚五周

2021-02-20 列印
　　前年十月三十一日，示威者在旺角一帶聚集，十八歲廚藝學院學生李冠霖，涉嫌出手推警員一下，因而被控襲警罪，他否認控罪。

　　案件昨日在西九龍裁判法院裁表證成立，辯方建議裁判官判被告入更生中心，裁判官稱因更生中心量刑起點為三個月，而裁判官稱不會判超過三個月的刑期，故不接納辯方的請求；判被告監禁五個星期。被告母親得知判監結果失聲痛哭。被告李冠霖，被控於當日在旺角彌敦道與荔枝角道交界的康民角，襲擊警員龍柏勤。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd