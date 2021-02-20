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庇護工場現可疑粉末 證為滅火筒噴劑

2021-02-20 列印
■庇護工場及院舍發現可疑粉末，消防到場處理。
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　　長沙灣元州邨元康樓地下一個教會庇護工場及院舍對開大堂，昨晨九時許，職員發現大堂及附近樓梯有大堆可疑粉末，懷疑為炭疽粉末通知管理處時，火警鐘同時響起。警方接報趕至封鎖現場，消防處派出危害物質專隊到場調查並開喉戒備，消防在現場梯間發現一個滅火筒，初步調查相信白色粉末為滅火筒的化學噴劑，事件疑屬惡作劇，將案暫列作求警調查處理；警方仍在追查涉案人士。事件中庇護工場不受影響，現場消息稱，可疑粉末前晚已出現於上述梯間。

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