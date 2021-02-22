隱密借場防警「放蛇」 大門設密碼 直擊派對房暗中營業恐爆疫

早前爆發「歌舞群組」疫情，當局勒令關閉所有派對房間，但經營者為求生計，暗中違例復業。本報記者根據線報直擊觀塘的派對房間，發現有五人在一房間內脫口罩唱歌、吸煙和飲酒，眾人共用沒有咪套的咪高峰，也有少女不戴口罩前往公用洗手間，引起「派對房間群組」大爆發的危機。



記者日前抵達觀塘偉業街一幢工廠大廈，登樓後發現同一樓層有至少三間派對房間，未幾發現一對年輕男女登樓，女方持手機四出尋找，似在尋找派對房間，隨後有一名沒戴口罩的少女從另一房間步出，前往該樓層的公用洗手間，她因沒緊閉房門，房內傳出吵耳歌聲，從縫隙中可見到至少六人高歌。



再等一會，一對年輕男女從另一房間步出，同樣前往公用洗手間，兩人亦未關上房門，記者從縫隙中看見三名沒戴口罩的客人在內唱歌，當中一名男子一邊吸煙、一邊飲酒，一男一女手持的咪高峰均沒有咪套，眾人輪流使用咪高峰唱歌兼「噴口水」，嘴巴可能碰到咪高峰，加上未能確保經營者在之前的客人唱歌後有否消毒，病毒或會通過咪高峰傳染不同客人。



訛稱「借朋友個場」



記者其後聯絡了一名最近曾往該派對房間的客人，他說經營者有提示要防範警方，若發覺有人拍門堅拒不開，事前又要求他發送謊稱「借朋友個場玩」的訊息，一旦遭警方調查要拒絕承認付款租場。另一派對房間負責人則向客人說，房間內設有「打卡位」，若被警方登門查問，可說是租影樓拍攝，並非租賃派對房間。



另外，記者在社交媒體發現不少派對房涉非法經營，隨機便找到二十位提供派對房間的從業者，當中兩成共四人均稱可出租房間，但四人均因擔心警方「放蛇」，拒絕透露詳細地址，稱要收取預訂房間款項後才告知，同時會發送電子門鎖密碼，以便自行入內。



拒隨便透露地址



立法會議員陳恒鑌表示，明白派對房間長期停業令經營者面臨沉重壓力，但不能因此違反防疫法例，若不幸引爆「派對房間群組」，對業界造成的打擊更大，故此呼籲市民和業界守法，在非常時期多加忍耐，才有助疫情早日完結，並建議當局加強執法，以免因個別人士的違規行為加劇疫情。



對於有經營者指示客人拒絕開門、扮向朋友借場或扮租影樓，陳恒鑌表示不但難逃刑責，若出現確診者，經營者的刑責或更重。他建議，當局可修訂防疫法例，賦予警方破門入屋的權力，若發現有肆無忌憚及違例情況嚴重的派對房間，警方可破門執法，以起阻嚇作用。