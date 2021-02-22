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梁卓偉籲市民 勿「報復式外出」

2021-02-22 列印
■有經營者要求客人發送謊稱「借朋友個場玩」的訊息。
■有部份派對房間有「打卡位」，扮作影樓。
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　　政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指出，本港過去四日的病毒即時繁殖率持續上升，擔心隨着政府大舉放寬社交距離措施，未來一、兩周的即時繁殖率和確診數字會繼續上升，呼籲市民要有節制，勿作「報復式消費或外出」，否則第四波疫情難以斷尾。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去幾日不明源頭個案的比例未有下降，社區仍有隱形傳播鏈，而有源頭的患者在新年期間亦曾有大型聚會。

　　她擔心近日防疫措施放寬會造成疫情反彈，呼籲市民盡量減少聚會的時間及人數，並應可免則免。
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