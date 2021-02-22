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警突擊搜派對房間 拘負責人票控顧客

2021-02-22 列印
■警方前晚突擊搜查觀塘一工業大廈，發現有派對房間違規經營。
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　　前晚約七時，觀塘警區特別職務隊突擊搜查觀塘鴻圖道一工業大廈，發現一間派對房間違反防疫規例經營。行動中，一名二十四歲本地女負責人涉嫌違反「停業令」，她現正被扣留調查。另外，九名（十六至二十八歲）男顧客，涉嫌違反「限聚令」，人員遂向他們發出定額罰款五千元通知書。

　　警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保市民遵從有關規例的要求，以及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。
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